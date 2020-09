Rutte: voor heel Nederland per direct dringend advies mondkapjes in openbare ruimte

Premier Rutte Ⓒ ANP

DEN HAAG - Voor heel Nederland geldt vanaf nu een dringend advies om in de publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Dat zei premier Mark Rutte in debat met de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Tweede Kamer had om een landelijke richtlijn gevraagd. Het kabinet moet de precieze regeling nog uitwerken.