Nederlandse appels verpieteren aan de boom, winkels liggen vol met buitenlandse: ‘Waar zijn we mee bezig?’

Door Jimmy Leenders Kopieer naar clipboard

Roggel - Een deel van de Nederlandse appeloogst blijft dit jaar hangen. De boom volledig leegplukken is niet voor elke ondernemer rendabel. Ondertussen liggen er in de schappen van de supermarkt appels uit Chili, Zuid-Afrika en zelfs Nieuw-Zeeland. Waar zijn we dan eigenlijk mee bezig, vragen Limburgse telers zich hardop af.