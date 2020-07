Fun Beach overweegt waarschuwingsborden in Pools en Arabisch

Na berichtgeving hierover op 1 Limburg zei Jennissen dat de man waarschijnlijk zijn 9-jarig dochtertje hielp met een waterfiets, toen hij op een diepe plek in het water viel en naar de bodem zakte. „Het water was niet te koud, de watertemperatuur was rond de 23 graden, en er zijn geen grote temperatuurverschillen. Waarschijnlijk kon de man niet zwemmen”, aldus Jennissen. Het dochtertje sloeg gelijk alarm, waarna Jennissen en anderen onmiddellijk aan een zoektocht begonnen. Maar alle hulp kwam te laat.

„Op zich bestaat de plas uit helder bronwater, maar door de vele badgasten dwarrelt zand op. Dat maakt het water troebel, en beperkt het zicht. Dat bemoeilijkte de zoektocht naar de man.”

Internationale gasten

„Onze badgasten worden steeds internationaler”, zegt Jennissen. „We hebben hier geen badmeesters, vandaar dat we waarschuwingsborden in het Nederlands, Duits en Engels hebben neergezet waarop staat dat zwemmen voor eigen risico is. Wellicht kon het gezin, dat afkomstig was uit Duitsland, die borden niet lezen. De moeder sprak geen woord Duits, het meisje wel. Of de vader Duits sprak, weet ik niet.”

„Veel mensen van buitenlandse afkomst kunnen absoluut niet zwemmen en beseffen niet altijd de gevaren. De plas hier is op sommige plaatsen 5 meter diep. De man was op 30 meter van de kant in het water terechtgekomen. Als zo iemand kopje onder gaat, moet je snel schakelen. Het is secondenwerk. We hebben er alles aan gedaan om hem te redden, maar dit was overmacht.”