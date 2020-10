Proefproject ’van gas af’ stilgelegd wegens ’waslijst aan issues’

In de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend zouden in het kader van het Programma Aardgasloze Wijken (PAW) de komende twee jaar 1276 gebouwen van het gas afgekoppeld worden om daarna op een warmtenet te worden aangesloten. Maar de gemeente denkt dat „afronding in 2022 niet haalbaar is”, zegt wethouder Paul van Meekeren (Duurzaamheid, D66) in NRC.

Het PAW geldt als een van de belangrijkste overheidsvehikels om de afspraken uit het Klimaatakkoord over de energietransitie in de bebouwde omgeving na te komen. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

De wijk in Purmerend is de enige subsidie-ontvanger (6,9 miljoen euro) binnen het PAW waar sinds 2018 daadwerkelijk huizen van het gas ontkoppeld zijn. Bewoners hebben in juli en september een brief ontvangen met het bericht dat de tweede fase, die na de zomer had moeten beginnen, is uitgesteld. Reden daarvoor is „een waslijst aan issues”, zegt projectleider Jaspert Verplanke van de gemeente. „We zijn keihard tegen een muur opgelopen.”