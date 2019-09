Kroongetuige-advocaat Onno de Jong: ’Dit is next level’

Advocaat Onno de Jong staat in drie lopende zaken kroongetuigen bij. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Advocaat Onno de Jong staat in drie lopende zaken kroongetuigen bij, en was ook degene die kroongetuige Fred Ros door het liquidatieproces Passage loodste. Hij noemt de aanslag op zijn vakgenoot Derk Wiersum „echt next level. Vreselijk.”