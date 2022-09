’Vierde lek in Nord Stream-pijpleiding gevonden’

Of het om een lek in Nord Stream 1 of 2 gaat is niet duidelijk. Wanneer het lek ontdekt werd, is ook niet bekend.

Vermoed wordt dat de lekkages zijn ontstaan door sabotage. De VN-Veiligheidsraad buigt zich hier vrijdag over. Bronnen vertelden aan CNN dat Russische schepen maandag en dinsdag werden gesignaleerd in de buurt van de plek in de Oostzee waar de leidingen op dat moment begonnen te lekken. Rusland ontkent de beschuldigingen.