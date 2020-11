Dief blijkt hardleers en steelt na verhoor over diefstal een fiets

De man werd verhoord over een diefstal met braak waar hij verdacht van wordt. In afwachting van zijn strafzaak mocht hij naar huis. „Omdat het een stukje lopen was naar zijn woning en hij daar geen zin in had, heeft hij onderweg een fiets ontvreemd. Dan moet je er niet raar van staan te kijken als we weer voor de voordeur staan”, zo schrijft de politie Horst op Instagram.

Woensdagochtend is de man opnieuw aangehouden en hij zit vast in afwachting van het onderzoek.