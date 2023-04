Premium Het beste van De Telegraaf

Schokkende informatie komt aan het licht Nieuwe details: zusje (11) moest toekijken hoe lijkje Raul (9) werd gedumpt

Emotieloos gaf moeder toe hoe de kleine Raul (9) op 31 januari om 4 uur ’s nachts in een sportzak in het water werd gedumpt. Opvallend: ook Rauls zus van elf was getuige van de gruwel. „Ga stenen zoeken om de sportzak te verzwaren.”