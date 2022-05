Exitpoll: christendemocraten winnen in Noordrijn-Westfalen

De stembusgang in de aan Nederland grenzende regio wordt in Duitsland gezien als de belangrijkste van dit jaar. Met bijna 18 miljoen inwoners is Noordrijn-Westfalen de grootste deelstaat van het land. Ongeveer 13,2 miljoen mensen mogen er stemmen. Er was een nek-aan-nekrace verwacht tussen de sociaaldemocraten (SPD), die in de landelijke politiek aan de macht zijn, en de regionaal regerende christendemocraten (CDU).

Sociaaldemocratisch bolwerk

Noordrijn-Westfalen was lange tijd een sociaaldemocratisch bolwerk, maar de SPD zit sinds 2017 in de oppositie, net als van 2005 tot 2010. De CDU werd bij de vorige stembusgang de grootste partij en mocht de deelstaatpremier leveren. Anders dan in Sleeswijk-Holstein, waar eerder deze maand verkiezingen waren, kan de CDU nu niet profiteren van een populaire premier. Hendrik Wüst werd in oktober benoemd vanwege het vertrek van Armin Laschet. Laschet ging naar het parlement in Berlijn, nadat hij bij de landelijke verkiezingen teleurstelde als kanselierskandidaat.

De deelstaatverkiezingen van zondag zijn de een na laatste van dit jaar. Eind maart won de SPD de absolute meerderheid in Saarland en verwees de CDU, die 23 jaar aan de macht was, naar de oppositiebanken. De CDU boekte in Sleeswijk-Holstein, waar de partij al regeerde, een grote verkiezingswinst ten koste van de SPD. De laatste stemming is in oktober in het aan Nederland grenzende Nedersaksen.