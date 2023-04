Beroemde gorilla Bokito (27) onverwacht overleden

Sinds afgelopen zondag voelde Bokito zich niet lekker, aldus Diergaarde Blijdorp. Maandag is de mest van de gorilla onderzocht en werd hij extra geobserveerd. Omdat dinsdag nog steeds geen verbetering was in zijn situatie, werd besloten Bokito verder te onderzoeken en vocht toe te dienen onder verdoving. Tijdens de narcose is hij overleden.

De oorzaak van het overlijden van het dier is nog niet bekend, meldt de dierentuin. „Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. De gorillagroep is aangeslagen door deze gebeurtenis. Ook onder de medewerkers, met name onder de verzorgers, heerst verslagenheid.”

Bokito werd 14 maart 1996 geboren in Zoo Berlijn. In 2007 kwam hij naar Diergaarde Blijdorp, in het kader van het Europese fokprogramma. In totaal kreeg Bokito tien nakomelingen. „Hij ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een sociale familieman. Ook accepteerde hij een pleegzoon, Nasibu, wat bij gorilla’s vrij ongebruikelijk is. Hij zorgde voor rust in de groep en een veilig klimaat voor alle familieleden”, aldus de dierentuin.

Wereldberoemd

Bokito kreeg in mei 2007 wereldfaam. Hij ontsnapte uit zijn verblijf en rende het restaurant van het park in. Hij verwondde vier mensen, van wie één ernstig. Een vrouw die hem vrijwel dagelijks bezocht sleurde hij mee. vrouw liep daarbij breuken op in haar arm, pols en voet. Zij is meer dan 100 keer door de gorilla gebeten. Ze moest meerdere keren geopereerd worden. Bokito kon gevangen worden nadat hij met een pijltjesgeweer was verdoofd.