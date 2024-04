Minder geweldsdoden in 2023, Rotterdam blijft moordhoofdstad

Amsterdam - In Nederland zijn het afgelopen jaar 128 mensen in 125 zaken door geweld om het leven gekomen. Rotterdam is in 2023 de moordhoofdstad met elf dodelijke geweldsslachtoffers. De Maasstad wordt op de voet gevolgd door Amsterdam (10 slachtoffers) en Den Haag (9).

© ANP / Robin Utrecht Rotterdam wordt op 28 september opgeschrikt door een drama met drie doden op twee locaties, waaronder het academische ziekenhuis Erasmus MC.