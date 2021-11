Kerkvrijwilliger verdacht van ontucht met zeven kinderen: tbs met voorwaarden geëist

Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak in de rechtbank van Utrecht. De verdachte was daar niet bij aanwezig. Hij zit al sinds zijn aanhouding in december 2020 vast en blijft dat tot de inhoudelijke behandeling van de zaak op 25 januari.

Van de G. wordt verdacht van ernstig misbruik van zijn eigen kind en zes andere kinderen waar hij op paste. Drie van de kinderen waren onder zijn hoede geplaatst in de crèche van de gereformeerd vrijgemaakte Maranathakerk, waar ouders hun kinderen naartoe brengen als ze zelf de kerkdienst bijwonen.

Kerkenraadsvoorzitter Schelling zei eerder in het Nederlands Dagblad niet te begrijpen hoe het misbruik in de crèche heeft kunnen gebeuren. Er gold al langere tijd een richtlijn die bepaalde dat vrijwilligers nooit alleen zijn met de kinderen.

De zaak kwam aan het rollen omdat een kind aan een volwassene vertelde wat er was gebeurd. Het misbruik zou zich tussen 2015 en eind 2020 hebben afgespeeld. De slachtoffertjes, zowel jongens als meisjes, waren tussen de 1 en 5 jaar oud.

De man wordt ook vervolgd voor het bezit van kinderporno. De rechtbank heeft op 25 januari een hele dag uitgetrokken voor de behandeling van de strafzaak.

