Vrijwilliger kerk verdacht van ontucht met zeven kinderen

De aanklacht gaat over een periode vanaf 2015 tot en met december 2020 in zijn woonplaats en betreft zowel jongens als meisjes.

In drie gevallen heeft de verdenking betrekking op misbruik door de verdachte tijdens zijn vrijwilligerswerk bij een door een kerk georganiseerde kinderopvang in Bunschoten in het najaar van 2020.