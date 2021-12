Premium Het beste van De Telegraaf

Koning Winter biedt troost Schaatsbaan en natuurijs welkom vertier in barre lockdowntijden

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Arianne, Philine, Marie-Noa en Lucas (v.l.n.r.) grijpen hun kans op de ijsbaan in Doorn. Ze zijn niet de enigen. Arianne: „In de groepsapp van onze klas kreeg ik wel honderd berichtjes.” Ⓒ René Bouwman

Doorn - Een avondje naar de bioscoop, uitgebreid uit eten of een afzakkertje in de kroeg: komende weken zit het er absoluut niet in. Maar één oer-Hollandse traditie is zelfs in deze strenge lockdown nog altijd toegestaan: schaatsen. En daar wordt – daar waar het kan – dan ook gretig gebruik van gemaakt.