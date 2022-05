Duitse procureur zet recht: ’Geen vezels van Maddie McCann gevonden in bus verdachte’

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning die haar ouders in het Portugese Praia da Luz had gehuurd. Eind vorige maand werd de voor verkrachting in het Duitse Kiel vastzittende Christian Brückner formeel tot verdachte uitgeroepen.

Procureur Hans Christian Wolters bevestigde en herhaalde dat er nieuwe bewijzen tegen de 45-jarige verdachte zijn gevonden. Het gaat echter niet om forensische bewijzen. Berichten dat er vezels van de pyjama van het kind in de camper van de verdachte zijn gevonden, noemde hij „nonsens.” De magistraat voegde eraan toe dat niets wat tot nu toe is gevonden, suggereert dat Brückner niet verantwoordelijk is, en dat het onderzoek geen „zinloze weg” volgt. Brückner zou ook geen alibi hebben.