Dode bij aanval op Turkse buitenpost in Idlib

Volgens het ministerie was de aanval bewust uitgevoerd vanaf Syrisch grondgebied dat door de regering wordt gecontroleerd. Als vergelding bestookten Turkse vliegtuigen een aantal doelwitten in het gebied vanwaar de aanval zou zijn uitgevoerd. Ankara riep daarnaast Russische diplomaten op het matje. Hen is meegedeeld dat de aanval „op de sterkst mogelijke manier” gestraft zal worden.

Rusland is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad. Idlib grenst aan Turkije en is het laatste grote bolwerk van de jihadisten die strijden tegen het Assad-regime. Turkije vreest een confrontatie in de regio en heeft er observatieposten. Die zijn deze maand al vaker aangevallen.