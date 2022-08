Starbucks-personeel loopt pardoes de zaak uit na ontslag medewerker

De actie van de medewerkers gaat viral op sociale media en kan op instemming rekenen. „Starbucks pretendeert vooruitstrevend te zijn, maar ze zijn het tegenovergestelde. Ik ben geschokt over hoe laag ze bereid zijn te gaan”, zegt Sam Amatoin, die na dertien jaar dienst bij Starbucks ontslagen werd, in The Guardian.

Lof

Nadat collega Sam Amato werd ontslagen, verliet het voltallige personeel de koffiebar. Op beelden is te zien hoe enkele collega’s voorbij de wachtende klanten lopen en naar buiten gaan. Ook de rest van het personeel laat vervolgens de boel de boel. Op internet klinkt veel lof voor de personeelsleden. „Bedrijven moeten beseffen dat ze zonder mensen geen geld verdienen”, klinkt het.

Sam Amato werd na dertien jaar ’trouwe dienst’ ontslagen. Naar eigen zeggen omdat hij betrokken was bij de vakbond voor Starbucks-medewerkers en zich in de media kritisch had geuit over het koffieconcern, onder meer over salaris.

Stakingen

Er werden al meer dan 55 stakingen gehouden in 17 Amerikaanse staten en daar zou het bedrijf allerminst blij mee zijn. De kosten lopen vermoedelijk in de honderdduizenden dollars. Tientallen medewerkers die die acties organiseerden zijn volgens berichten ontslagen, waardoor het overgebleven personeel meer werk te doen heeft. Ook in de VS is personeel soms lastig te vinden.

Starbucks wilde tegenover Amerikaanse media niet reageren op het ontslag van Amato.