Zelfs sterrenrestaurants kampen nu met personeelsgebrek

Door Jos Bouten Kopieer naar clipboard

Majd Akel en zijn vrouw Aya Nomaan helpen sterrenkok René Brienen in Well. Ⓒ Laurens Eggen

Jarenlang stonden koks in de rij om te mogen werken in de keuken van een sterrenrestaurant. Nu kunnen die geen hond meer krijgen. René Brienen in Well bijvoorbeeld staat als enige kok in de keuken en zoekt het in noodoplossingen.