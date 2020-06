Cokebaron Roger ’Piet Costa’ P. opgepakt

Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek naar P. aan De Telegraaf. Het OM wil niet zeggen of het inderdaad om P. gaat, maar heeft wel bekendgemaakt dat een 48-jarige man in Rotterdam is opgepakt. ’Hij staat bekend als een kopstuk in de cocaïnewereld. Het OM dicht de man een grote leidinggevende rol toe als het gaat om het opdracht geven tot en regelen van het invoeren van grote partijen cocaïne in 2015 en 2016’, zo schrijft het OM in een bericht.

Het OM verdenkt de man van het medeplegen van de invoer van 1015 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen tussen 9 november 2015 en 21 december 2015. Maar ook van het medeplegen van de invoer van 3776 kilo cocaïne via de Rotterdamse haven tussen 14 april 2016 en 1 juni 2016.

Bekijk ook: Cokebazen Rotterdam jarenlang de cel in

Bij de doorzoekingen zijn onder meer een Mercedes, meerdere smartphones, waardevolle goederen en een vuurwapen in beslag genomen. In totaal zijn er tienduizenden euro’s in contanten aangetroffen waarop beslag is gelegd, waaronder een bedrag van 15.000 euro dat in een champagnekoeler lag.

De woning waar de verdachte is aangetroffen, stond vol met dure drank, waaronder kostbare cognacs en champagneflessen van enkele duizenden euro’s per stuk. Ook is er ten minste één pgp (pretty good privacy)-toestel in beslag genomen.

Naar aanleiding van veiliggestelde pgp-data is in oktober 2018 een nieuw onderzoek naar de twee cocaïne-importen gestart en daar is de betrokkenheid van onder anderen deze P. naar voren gekomen.

P. was een goede relatie van de in november verdwenen ’cokemakelaar’ Naima Jillal. Ze figureerden beiden in meerdere cocaïneonderzoeken.

Zijn advocaat was dinsdag nog onbereikbaar voor commentaar.