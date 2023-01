Schoten op A27 na ontvoering 15-jarige jongen uit Amsterdam

Het is niet duidelijk of het gaat om een ontvoering in het criminele circuit. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.

Rond 08.40 uur kreeg de politie een melding dat een jongen door meerdere personen in een busje werd geduwd in de Tweede Jan Steenstraat, in de Amsterdamse wijk De Pijp. Het busje - een witte Fiat Talento - werd vervolgens met behulp van agenten van de Landelijke Eenheid gelokaliseerd op de A27, ter hoogte van Groenekan bij Utrecht. „De politie is daarbij een uitpraatprocedure gestart waarbij waarschuwingsschoten zijn gelost. De jongen is hierbij (lichamelijk) ongedeerd aangetroffen en bevrijd”, zo meldt de politie.

Drie arrestaties

De drie aangehouden verdachten zijn een 36-jarige man uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten in beperkingen vast, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie vraagt getuigen contact op te nemen.

De snelweg in de richting van Utrecht was dinsdagochtend door de politieactie bij Bilthoven enige tijd helemaal afgesloten.