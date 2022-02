Podcast met Saskia Belleman ‘OM misbruikt tbs om Thijs H. levenslang op te sluiten’

Een uitzonderlijke strafeis in het hoger beroep van drievoudig moordenaar Thijs H. De toen 27-jarige Delftse student werd in mei 2019 beheerst door een psychose en stak drie personen dood in opdracht van ‘het systeem’. Het oordeel van deskundigen is duidelijk: volledig ontoerekeningsvatbaar. Toch gingen de rechtbank van Maastricht en het Openbaar Ministerie daar niet in mee. Het tbs-systeem wordt misbruikt, zegt rechtbankverslaggever Saskia Belleman in een nieuwe aflevering van de podcast De Zaak Ontleed. „Zo is de behandeling gedoemd om te mislukken.”