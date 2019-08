Noodopvang Hollandse toeristen blijkt afkickkliniek

Overal junks, vastgebonden patiënten, poep op de muur: deze vakantie eindigt in horror. Ⓒ Eigen foto's

Antalya - Een fijne vakantie in Antalya eindigde voor Robert Falk in een wel heel bijzonder hotel. Of nou ja, hotel: omdat hun vlucht een dag werd uitgesteld moest de familie Falk overnachten in een psychiatrische kliniek voor verslaafden.