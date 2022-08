Door lerarentekort krijgt klimaatlobby ruim baan voor de klas

Premium Binnenland

Schoolleiders voelen zich crisismanagers: ’Je ziet dat grens verschuift’

Jan Timmer had geen fijne start van de zomervakantie. De scheidend directeur van basisschool De Lochtenbergh in Tilburg mocht aan ouders mededelen dat het niet was gelukt een nieuwe leraar voor groep 7 en 8 te vinden. „De enige oplossing is grotere groepen, met 27 en 32 leerlingen. Als ouder zou ik ...