’Europa wacht nieuwe stroom vluchtelingen door acties Taliban’

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die migratie in haar portefeuille heeft, is bezorgd over het snel oprukken van de islamistische Taliban. Het Amerikaanse leger beëindigt per 31 augustus de missie in Afghanistan en het is de verwachting dat het Afghaanse leger niet in staat zal zijn om daarna de macht in handen te houden. Op veel plekken in het land verliest de regering al terrein. Er wordt gevreesd voor een burgeroorlog.

Hoewel Broekers-Knol nu nog geen grote instroom van Afghaanse vluchtelingen ziet, kan dat zomaar veranderen. „Het kan een enorme toevloed zijn en dan moeten we wel met zijn allen kijken hoe we dat oplossen.”

