Vermist kind in zorgwekkende toestand aangetroffen in kanaal in Den Haag

DEN HAAG - In het kanaal de Trekvliet ter hoogte van de Schepradstraat in Den Haag is dinsdag even na het middaguur een kind uit het water gehaald, meldt de politie. De toegesnelde hulpdiensten hebben het kind gereanimeerd, waarna het in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis is vervoerd.