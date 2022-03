Rap onderdak voor ontheemde Oekraïners in Amsterdams hostel

Het nieuws lekte dinsdagmiddag namelijk zelf via de wethouder uit. Tot verbazing van gemeenteraadsleden die van niets wisten en op een nieuwssite lazen dat Groot Wassink tijdelijk 80 vluchtelingen gaat herbergen in Zuidoost.

Waarom deze informatie niet eerst met de raad en de Amsterdamse bevolking werd gedeeld, bleef onduidelijk. Vanwege alle hectiek ontbrak er tijd om een persbericht te maken, was de officiële lezing van Groot Wassinks woordvoerder. Opmerkelijk omdat de bestuurder wel tijd had voor een lek-gesprek met een journalist.

Het proactief lekken, staat in schril contrast met afgelopen zomer toen de wethouder nog persvragen afhield over een rapport waarin slachtoffers van antihomogeweld vertelden dat de daders vaak een niet-westerse achtergrond hebben. Het rapport was al in februari klaar, maar werd pas midden in het zomerreces naar de raad gestuurd.

Toen deze krant vragen stelde, gaf de wethouder niet thuis, omdat hij vanwege vakantie slecht bereikbaar was, klonk het toen. Maar uit een Wob-verzoek bleek dat de bestuurder intensief contact onderhield met zijn woordvoerder.

Lofuitingen

Dinsdag leek de wethouder plotseling een stuk minder mediaschuw. Het bericht over de opvang werd gretig rondgepompt op sociale media. ’Mooi werk van wethouder Groot Wassink’, jubelde een GL-raadslid.

„We kunnen ons niet helemaal aan de indruk onttrekken dat er in verkiezingstijd een mooi mediamomentje is gecreëerd”, signaleert JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga die constateert dat het gelek haaks staat op het gemeentelijk uitgangspunt dat informatievoorziening een recht is en geen gunst. Overigens benadrukt Nanninga de opvang van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen te steunen. Honderdduizenden zijn huis en haard ontvlucht voor het barbaarse oorlogsgeweld van Rusland.

Verkiezingstijd

Ook CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma die voor royale opvang is, vindt het zelf lekken ’bepaald niet fraai’. „Ja, het is verkiezingstijd, en ja, de wethouder is ook lijsttrekker. Maar juist daarom hoor je dergelijke besluiten via de formele wegen bekend te maken.”

Volgens de gemeente is er de afgelopen dagen intensief contact geweest met het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat verschillende gemeente heeft gevraagd om op korte termijn opvang te organiseren. ’Gezien de spoedeisendheid, hebben we er voor gekozen al per vandaag 80 opvangplekken beschikbaar te laten maken in het A&O Hostel in Zuidoost waar al vluchtelingen en statushouders worden opgevangen’, stelt Groot Wassink. ’Deze plekken zijn in elk geval beschikbaar voor de komende dagen’.

„Dat Amsterdam vluchtelingen uit de Oekraïne wil opvangen is zeer begrijpelijk en goed. Maar solidariteit is iets voor de hele stad”, zegt SP-leider Erik Flentge. „Laten we zorgen voor een eerlijke verdeling over de hele stad. Niet alleen in Zuidoost, maar vooral ook in Zuid. De roep om solidariteit kan niet alleen neerslaan in stadsdelen waar al veel problemen zijn.”