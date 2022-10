Nederlands bedrijf moet auto vernietigen na klacht Ferrari

Ferrari is boos op het Nederlandse bedrijfje Kitcarcollection. Dat heeft vier jaar geleden in de Verenigde Staten een replica van een Daytona Spyder gekocht en daarna te koop aangeboden voor 28.500 euro.

De auto is gebaseerd op een Chevrolet Corvette C3, lijkt van een afstandje best op een Daytona Spyder, maar is van dichtbij duidelijk te herkennen als een kopie. Op de replica zijn wel Ferrari-logo’s en -beeldmerken geplakt.

Ferrari vindt dat zijn merkrecht én auteursrecht is geschonden. De rechtbank was het daar niet mee eens. De logo’s op de replica zijn inderdaad een inbreuk op het merkrecht, oordeelde de rechter, maar de auto zelf lijkt niet genoeg op een Daytona om een inbreuk op het auteursrecht te zijn. Kitcarcollection moest de Ferrari-logo’s van de replica halen, verder niet.

De Italianen lieten het er niet bij zitten en gingen in hoger beroep. Het gerechtshof Den Haag heeft dinsdag uitspraak gedaan in de zaak. Door een kopie van een Daytona te verkopen, heeft Kitcarcollection zowel het merkrecht als het auteursrecht geschonden, is het oordeel. Het gerechtshof beveelt dat de replica gedeeltelijk moet worden vernietigd: carrosserie, spatborden, velgen, stuur, en meer.

Ⓒ Rechtspraak.nl

In Maranello stappen ze snel naar de rechter

In het hoofdkantoor in Maranello zit constant een team juristen met geslepen messen klaar om de (vermeende) rechten van Ferrari te verdedigen. Het Italiaanse merk staat erom bekend dat het snel de gang naar de rechter maakt. Deels terecht natuurlijk, maar soms ook ongelofelijk onsympathiek.

Zo heeft Ferrari een Italiaans goed doel, de Purosangue Foundation, aangeklaagd om de rechten op de naam Purosangue te krijgen. Ferrari had die rechten niet, het goede doel wel. Jammer dan, zou je zeggen, maar zo dacht de supercarfabrikant er niet over. Die sleepte de liefdadigheidsorganisatie gewoon voor het gerecht.

En als je een Ferrari koopt, ben je ook niet veilig. Het is jouw auto, dus dan mag je ermee doen wat je wilt. Toch? Nee, kennelijk niet. Zo kocht de Belgische miljardair ooit een F40 LM, die hij liet ombouwen tot een open racewagen. Binnen no time lag er een juridische brief op de mat, waarin de man werd gesommeerd om de logo’s van zijn auto te halen. Ook mag hij met de F40 LM niet meer meedoen aan Ferrari-circuitdagen.