Bangkok schrikt op van drie explosies

In de stad wordt momenteel een veiligheidsbijeenkomst gehouden met ministers van Buitenlandse Zaken van Zuidoost-Aziatische landen en topdiplomaten uit de Verenigde Staten, China en andere wereldmachten. Geen van de ontploffingen op vrijdag waren in de directe omgeving van de vergaderlocatie.

De politie zei dat twee straatvegers en een bewaker gewond waren geraakt door een zelfgemaakte bom in het Suan Luang-district. Premier Prayuth Chan-ocha heeft een onderzoek gelast en veroordeelde de de daders, die „het imago van ons land hebben besmeurd en de vrede in het land uit balans hebben gebracht.”

Donderdag werden nog wel twee nepbommen gevonden in de buurt van de locatie waar de bijeenkomst is. In verband hiermee zijn volgens de politie twee mannen gearresteerd.