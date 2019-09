Trein vertraagd door nikabdraagster

Op Rotterdam CS is een trein vertraagd door en nikabdraagster. Ⓒ DIJKSTRA BV

Rotterdam - Een trein op Rotterdam Centraal heeft vertraging opgelopen door een nikabdraagster (19). De Roosendaalse was aan boord gegaan, terwijl een nikab verboden is in het openbaar vervoer. Ook weigerde ze de trein te verlaten, aldus de politie.