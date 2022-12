Vrouw (19) uit Schinveld vermist, voor het laatst gezien in Sittard

Ⓒ Politie Limburg

Schinveld - Een 19-jarige vrouw uit Schinveld is vermist. De politie houdt er ernstig rekening mee dat ze met de verkeerde personen in aanraking is gekomen.