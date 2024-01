Winterse neerslag verwacht: gladheid ligt op de loer

Het noorden van het land heeft in de vroege ochtend al met bewolking en vochtige lucht vanaf zee te maken. Hierdoor kan het vooral in Friesland, Groningen en Drenthe lokaal glad kan worden. Later in de ochtend breidt de bewolking uit naar het midden en zuiden van het land en stijgt de temperatuur naar een schamele 2 tot 4 graden.

Regen

Uit de bewolking kan in de namiddag en avond lokaal een spat motregen vallen. Vanwege de kou in de grond kan deze neerslag in het noorden, oosten en westen zorgen voor gladde wegen.

In het noordoosten van het land geldt vanaf donderdag 15.00 uur dan ook code geel vanwege de kans op gladheid, meldt het KNMI. De code is uitgeroepen voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Dat blijft gelden tot vrijdagochtend.

Vrijdag en in het weekend zal de temperatuur iets stijgen, naar maximaal 6 graden. De zon laat zich nauwelijks zien, maar overwegend droog wordt het wel.

Winterse buien in het vooruitzicht

Vanaf maandag trekken winterse buien vanaf de Noordzee over het land. Landinwaarts kan het tijdens een bui kortstondig wit worden, maar vermoedelijk zal de sneeuw door de temperatuur boven nul niet blijven liggen. Ook dinsdag wisselen winterse buien en zonnige momenten elkaar af. Daarna wordt de weersverwachting onzeker. Er is kans op sneeuw, maar ook kans op een natte periode en temperaturen rond de tien graden.

