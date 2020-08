Koning Carlos druipt af

Als een dief in de nacht ontvluchtte de vroegere Spaanse koning Carlos zijn geboorteland om te ontkomen aan weer een schandaal dat dit keer de monarchie op zijn grondvesten doet schudden. Waar hij nu uithangt, is een groot raadsel. Ⓒ AFP

BARCELONA - ‘Een vernederende aftocht’, ‘een koning onwaardig’ en ‘een vlucht voor justitie’. Het zijn met name linkse tegenstanders van de monarchie die zich laten horen na het vertrek van oud-koning Juan Carlos uit Spanje: het land waar hij in zijn eerste jaren toch wel geliefd was.