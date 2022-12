Premium Het beste van De Telegraaf

Minder uitgegeven aan chocola Sint geeft dit jaar vooral geld uit aan Pokémonkaarten én aan praktische cadeau’s

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Nog even, en het heerlijke avondje is weer aangebroken. Maandag is de Sint jarig en dat gaat natuurlijk gepaard met een pakjesregen. Kerst maakte vóór de coronajaren een opmars, maar dit jaar zien retailers ook in de week voor sinterklaas een flinke stijging in het aantal betalingen. Opvallend: we gaven dit jaar tot nu toe minder uit dan chocola dan andere jaren.