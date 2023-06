Meer dan 14.000 kinderen in Rotterdam wonen bij crimineel familielid

Dat blijkt uit een groot onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat dinsdag naar buiten is gekomen.

5,7% procent

Kinderen in de regio Rotterdam – Rijnmond hebben, volgens de onderzoekers, vaak te maken met criminaliteit in hun familie. Uit het onderzoek, dat op verzoek van het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam – Rijnmond (ZVHRR) tot stand is gekomen, blijkt dat liefst 5,7 procent van de opgroeiende kinderen woonde bij een familielid dat verdacht werd van een zwaar misdrijf. Het Veiligheidshuis krijgt al langere tijd signalen binnen over criminele families in het Rotterdamse, maar getallen ontbraken tot nu toe.

„Inzicht in de cijfers is op meerdere manieren waardevol. Een gezonde en stabiele thuissituatie kan ervoor zorgen dat kinderen zichzelf goed ontwikkelen en volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij”, aldus het ZVHRR. „Wanneer sprake is van criminaliteit, binnen het gezin, dan wordt het gezin en de bredere familie mogelijk eerder een risicofactor dan een beschermingsfactor. Met andere woorden, dit kan onze opgroeiende kinderen kwetsbaar maken.”

Uit het onderzoek komt een onthutsend beeld naar voren. In een klas van twintig scholieren blijkt gemiddeld genomen in ieder geval één jongen of meisje een familielid te hebben dat op enig moment in de vijf jaar ervoor in beeld was bij justitie, voor harde misdaad.

Op de peildatum van het onderzoek, 1 januari 2020, woonden er ongeveer 249.000 kinderen in die regio.

Zware delicten

De onderzoekers hebben ook gekeken naar het aantal criminelen in een gezin. Bij de meeste kinderen woonde één verdacht familielid in huis. Ongeveer duizend kinderen bleken echter op enig moment samengewoond te hebben, met in ieder geval twee familieleden die verdacht waren van criminele activiteiten.

Het betrof volgens de onderzoekers zware delicten. Familieleden werden verdacht van afpersing, witwassen, drugs, mensenhandel, vuurwapenmisdrijf, gijzeling of een combinatie van delicten.

Nog eens 21.000 kinderen bleken op de peildatum een familielid te hebben die elders in Rotterdam – Rijnmond woonde, en verdacht werd van misdaad in de zwaarste categorie. En elf procent van alle kinderen (ongeveer 27.000 jongens en meisjes) bleek ergens in Nederland minstens één familielid te hebben die onder het vergrootglas lag vanwege criminele activiteiten.

Ook vaker betrokken

Het zijn vooral kinderen in de stad Rotterdam die te maken hebben met misdaad in hun eigen cirkel. Op wijkniveau springen volgens de onderzoekers de wijken Charlois, Feijenoord, IJsselmonde en Delfshaven in het oog.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat kinderen met misdaad in de familie, zelf ook vaker betrokken zijn bij criminaliteit of zijn geregistreerd bij Bureau Halt. Zo is het percentage kinderen dat verdacht is van een delict drie keer zo hoog (dertien procent) bij kinderen die thuis een crimineel familielid hadden, dan kinderen die dit niet hadden.

In Rijnmond hebben kinderen in Brielle en Westvoorne het minst te maken met criminaliteit in hun eigen kring.