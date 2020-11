Moeder en kinderen ontvoerd in rapscene: ’Dit heeft ons compleet verwoest’

De vijf mannelijke verdachten (v.l.n.r.) Nathaniël D., Sydneyson B., Joël H. (rapper Joey AK), Nathaniël O. en Frank H. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Amsterdam - Terwijl er vrolijk nieuwjaarswensen werden uitgewisseld, stond een Amsterdamse moeder met twee kleine kinderen tijdens de laatste oud-en-nieuwviering in de Nobelstraat in Almere doodsangsten uit. Zij zou 26 uur lang zijn ontvoerd en mishandeld. „De angst die ik voelde voor mijn kinderen, het niet weten wat er met hen zou gebeuren, dat wens ik niemand toe”, liet zij weten in haar slachtofferverklaring, die werd voorgelezen in de rechtbank van Amsterdam. Vijf mannen en een vrouw stonden terecht.