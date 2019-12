IS wreekt dood Al-Baghdadi door onthoofden gijzelaars

Abu Bakr al-Baghdadi kwam in oktober in Syrië om toen hij een zelfmoordvest tot ontploffing bracht toen Amerikaanse elitetroepen achter hem aan zaten. Ⓒ AFP

ABUJA - Islamitische Staat (IS) heeft in Nigeria elf gijzelaars onthoofd. De terreurorganisatie zou dat hebben gedaan als vergelding voor de dood van hun leider Abu Bakr al-Baghdadi, meldt de BBC. Hij kwam in oktober in Syrië om toen hij een zelfmoordvest tot ontploffing bracht toen Amerikaanse elitetroepen achter hem aan zaten.