Oorlog in Oekraïne Maandag 11 april LIVE | Britse ministerie waarschuwt voor Russische aanval met fosforgranaten

Een verwoest gebouw in Marioepol Ⓒ ANP / Anadolu Agency

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu al bijna zeven weken. De verwoesting in het land is enorm. Zelenski waarschuwt dat Oekraïne een zware en cruciale week te wachten staat. Het Russische leger zal volgens hem „overgaan tot omvangrijkere acties in het oosten van het land.” Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.