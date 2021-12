Moskou: herhaling Cubacrisis dreigt vanwege spanningen over Oekraïne

Tijdens de Cubacrisis dreigde in oktober 1962 een kernoorlog tussen de twee grootmachten, nadat de Russen kernraketten op Cuba plaatsten. Een ramp werd op het laatste moment voorkomen door Amerikaans-Russisch topoverleg. „Als het doorgaat zoals nu, is het volgens de logica van de gebeurtenissen heel goed mogelijk om plotseling wakker te worden en jezelf in iets soortgelijks te zien”, zegt onderminister Ryabkov.

Washington kijkt met argusogen naar het samentrekken van tienduizenden Russische troepen aan de Oekraïense grens. Rusland zou zich klaarmaken voor een inval van het buurland volgend jaar, maar Moskou ontkent dat met klem en beklaagt zich juist over de NAVO-troepenmacht langs de grens.

President Joe Biden heeft de Russen al gewaarschuwd voor „ernstige en harde economische gevolgen” als zij Oekraïne binnenvallen. De VS zullen wapens leveren aan Oekraïne als Rusland besluit het land binnen te vallen. Ook zullen de Amerikanen hun Oost-Europese NAVO-bondgenoten in dat geval van extra wapens voorzien. Rusland hamert op zijn beurt op zijn recht om zonder buitenlandse bemoeienis troepen in eigen land in te zetten.

Topoverleg

Biden en Poetin spraken eerder deze week ook over ransomware, samenwerking op het gebied van Iran en over strategische stabiliteit, aldus het Witte Huis. Het overleg was niet in de laatste plaats bedoeld om de uiterst moeizame relatie tussen beide grootmachten in ieder geval niet verder te laten verslechteren.