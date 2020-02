Omwonenden willen strand blokkeren tijdens GP Zandvoort

Enkele Formule 1-teams, waaronder het Red Bull van Max Verstappen, hadden een verzoek ingediend om tijdens de GP van begin mei over het strand tussen Zandvoort en Noordwijk te kunnen pendelen, waar ze in een hotel zullen verblijven. Deze route zou veiliger zijn, omdat teams dan niet in de file terechtkomen of belaagd worden door ‘fans’. Zeker omdat het in die periode toch al druk zou zijn vanwege de Keukenhof. Het zou naast Red Bull ook om zusterteam Alpha Tauri gaan.

Natuurorganisaties kwamen echter in opstand, omdat de route door natuurgebied Noordvoort zou voeren. Dat gebied is volgens hen juist bedoeld als een rusthaven voor dieren, waar de natuur voorrang moet krijgen boven de mens. Ze vreesden dat de zeehonden en meerdere vogelsoorten in het gebied, waaronder de drieteenstrandlopertjes, steltlopers en strandplevieren, van slag raken. Nadat de Noordwijkse gemeenteraad afgelopen week al instemde met de plannen, gaf de gemeenteraad van Zandvoort gisteravond eveneens groen licht. Doorslaggevend daarbij was dat het om slechts tien elektrische of hybride-auto's gaat, die maximaal twee keer per dag heen en weer zullen rijden. Ook benadrukte wethouder Verheij-Den Daas dat de strandroute slechts een uitvlucht is als vervoer per helikopter en de weg niet goed mogelijk is.

Reservaat

De uitkomst is aanleiding voor omwonenden Daniël Siepman en Koen Zonneveld om een blokkade van het strand aan te kondigen. De twee startten half februari al een petitie tegen de plannen, die inmiddels ruim 30.000 keer ondertekend is. ,,Want eigenlijk is het de bedoeling dat er niemand op het strandje komt”, zegt Zonneveld. ,,Met mijn hardloopclub omzeilen we het bewust. Vorig jaar werd Noordvoort nog met veel vertoon geopend als reservaat en dan horen we nu de wethouders plotseling zeggen dat het geen reservaat is. Wat een onzin! Het grote geld van de GP regeert duidelijk weer.” Opmerkelijk genoeg staat de organisatie van de GP zelf ook niet achter het verzoek van de teams.

De twee actievoerders vrezen vooral de ‘precedentwerking’. Zonneveld: ,,Ik merk nu al dat er af en toe auto’s met four wheeldrive door het gebied crossen, waardoor ze stukjes duin aan gort rijden. Als de Grand Prix er straks ook overheen mag, zullen anderen denken: ‘Dan mag ik het ook wel’. Het gaat dan echt uit de hand lopen en dat zou doodzonde zijn.”

Zelf strand blokkeren

Het plan is daarom om het strand zowel bij de Noordwijkse Langevelderslag als bij Zandvoort zelf te gaan blokkeren. De twee hopen op honderden mede-actievoerders. ,,En dat gaat zeker lukken”, zegt Zonneveld overtuigd. ,,Want ik heb al zoveel boze reacties gehoord op dit besluit.” Ze hebben de plannen ook al aan de gemeentes en politie doorgegeven. ,,Zodat die zich er netjes op kunnen voorbereiden en het kunnen meenemen in het ontheffingsvraagstuk. Het wordt verder een geweldloze actie.”

Vrijdag gaan de twee om de tafel met een clubje van tien. Dan zal er verder gesproken worden over de precieze invulling van de blokkade.