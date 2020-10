Geen popcorn meer in bioscopen

„Ondanks dat wij ervan overtuigd zijn dat popcorn kopen bij Pathé veilig is, hebben de veiligheidsregio’s besloten dat wij alle buffetten en shops moeten sluiten.” Zelf chips en popcorn meenemen is dus nu tijdelijk toegestaan, fastfood en alcohol niet. „Popcorn will be back”, zo belooft Pathé de bezoekers.

Ook andere bioscopen balen van de maatregelen. „Zonder popcorn of frisdrank is het simpelweg niet dezelfde bioscoopervaring”, zo laat een woordvoerder van Kinepolis Dordrecht aan Het Parool weten. „Het is in die zin hetzelfde als een tankstation, die wel gewoon open mag blijven. Wij begrijpen hier weinig van. Volgens ons wordt het probleem nu alleen maar verplaatst”, aldus het statement van Kino in Rotterdam.

Er mogen op dit moment maximaal 30 mensen in een zaal plaatsnemen.