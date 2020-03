Politie selectiever bij arrestaties

Dat laten OM en politie weten. Dinsdagmiddag komen ze met de uitgebreidere richtlijn naar buiten. „Als er een ’heterdaadsituatie’ is treden we gewoon op. Maar als er een aanhouding gepland staat voor een eerder gepleegde inbraak, kan het betekenen dat we die uitstellen. Het wordt per geval bekeken”, zegt een woordvoerder van de nationale politie.

Bij misdrijven die buiten heterdaad worden gepleegd, zijn OM en politie selectiever. ’Zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden krijgen voorrang. Aanhoudingen op heterdaad vinden wel plaats. De veiligheid op straat en het naleven van de waarden van de rechtstaat zijn voor de politie belangrijke uitgangspunten in ons handelen. Ook in geval van verward gedrag dat wijst op gevaar voor de veiligheid van de persoon zelf of anderen, grijpen we in’, zo schrijft de politie in een reactie.

OM en politie zijn terughoudender met aanhoudingen om ’het hoofd te bieden aan de terugval in operationele capaciteit bij ons en onze ketenpartners’, zo stelt het OM. Verder willen OM en politie de ’risico’s op verspreiding van het virus en meer in het bijzonder de kans op een uitbraak in de penitentiaire inrichtingen te beperken’

OM en politie werken nu aan een verdere uitwerking van een richtlijn voor aanhoudingen. Later op dinsdag wordt meer bekend over de concrete maatregelen.