Vier Groningse Vindicat studenten getest op coronavirus

De eerste bussen met Vindicat-leden kwamen zaterdagochtend aan in Groningen. Ze zijn opgevangen op een afgesloten terrein bij sportcentrum Kardinge. Een voor een stappen de corpsleden uit de bus. „De commotie is begrijpelijk”, vertelt rector Floris Hamann van Vindicat bij terugkomst aan De Telegraaf.

De studenten keerden een dag eerder terug dan gepland. Met ongeveer veertien bussen vertrokken ze vrijdag in twee clusters.

De studenten verschuilen zich deels in hoodies. Tegelijkertijd is de sfeer uitgelaten, er worden duimen in de lucht gestoken. De komst van de studenten houdt de gemoederen al een tijdje bezig, al zijn er vandaag weinig pottenkijkers. Een dozijn journalisten en wat verbaasde kinderen die gaan zwemmen vormen het welkomstcomité.

Ⓒ Jos Schuurman

Rector Floris Hamann – ook hij voelt zich goed – begrijpt de consternatie over de studentenreis. Hij noemt de ophef ’begrijpelijk’. „Het advies was: we hoeven niet terug. Maar de dynamiek veranderde vanaf dinsdagavond. Hoewel het leven in het dorp zelf gewoon doorging, hebben we zelf besloten om terug te keren. Vooral vanwege zorgen bij leden en familie. Samen uit, samen thuis. We zijn met een goed gevoel teruggereden en zijn blij met de begeleiding.”

Burgemeester: studenten niet isoleren

Ook de Groningse burgemeester Koen Schuiling is aanwezig. „Vindicat heeft de adviezen in acht gekomen. Dan komt het goed”, reageert hij. Volgens hem is de roep om isolatie onterecht. „Dat is allemaal niet nodig. De instanties gaan nu evalueren. Alle contacten, alle namen zijn bekend.”

Rector Floris Hamann reageert op vragen van journalisten. Ⓒ Jos Schuurman

„Er gelden maatregelen rond hygiëne. Hou je aan de GGD-adviezen, zeggen wij. Maar tienduizenden mensen zijn ook nu weer onderweg. Risicoloos leven is niet te garanderen. Het coronavirus komt ook naar ons toe”, aldus de burgemeester. „Groningen is nu nog een van de weinige plekken waar het niet is. Dat komt.”

GGD-directeur Jos Rietveld heeft de studenten al gesproken. „We gaven ze adviezen: heb je klachten, kom dan uit de bus. Dat is nog niet gebeurd. We waren voortdurend in contact met ze, ze waren bereidwillig.” De studenten hebben folders van de GGD meegekregen.

Ⓒ Jos Schuurman

De groep vertrok vorige week zaterdag naar eigen zeggen „na overleg met experts”, toen in de omgeving van het reisdoel al diverse coronabesmettingen waren. Dinsdag volgde het aangescherpte advies om het noorden van Italië alleen te bezoeken als dat echt nodig is. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat er studenten besmet zijn.

Voetbalclub weigert wedstrijd

In Groningen is veel boosheid over het besluit van de studenten om, ondanks de situatie aldaar, toch af te reizen. Een voetbalteam wil zondag niet tegen een studentenclub spelen die gelieerd is aan Vindicat. „Ik heb een vrouw en een kind thuis”, aldus aanvallende middenvelder Samad Faraouni van Groninger Boys.

Die beslissing is ’de keuze van de club zelf’, reageert rector Hamann van Vindicat.