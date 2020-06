Drukte op de stranden, maar niet overal zon

Ze hadden zich er meer van voorgesteld bij beachclub FF Tijd aan het strand van Hoek van Holland. De weersvoorspellingen waren top, het terras mocht open, en het personeel had er zin in. „Om twaalf uur stonden er wel mensen klaar voor een paar tafels. Maar daarna bleef het rustig”, zegt manager Steve Brunt.

"Ach, het is allang fijn dat we weer open kunnen. Maar het weer zit niet mee"

Hij kijkt uit over een terras waar enkele tientallen mensen zitten. Veel beter dan niks, maar er had makkelijk meer bij gekund. „Ach, het is allang fijn dat we weer open kunnen. Maar het weer zit niet mee. Ik denk dat als het geen Pinksteren was geweest, en we niet 2,5 maand stil hadden gelegen, we achterover hadden kunnen leunen”, zegt Brunt. Die verbaast zich een beetje dat het weer zo tegenzit. „Ik sprak mijn collega in Scheveningen. Die heeft het stervensdruk.”

Parkeergarages vol

Sterker nog: daar ging het zo ver dat de politie mensen op Twitter opriep om alleen nog te komen als dat strikt noodzakelijk was. „De parkeergarages zijn vol, op het strand en op de boulevard is het erg druk”, aldus de autoriteiten in de middag. En ook elders liep de drukte opnieuw de spuigaten uit. Verschillende recreatieplassen in Gelderland gingen bijvoorbeeld op slot. De gemeente Nunspeet bijvoorbeeld gooide het slot op de parkeerplaats naar de Zandenplas, om te zorgen dat het daar niet te druk werd.

In Noordwijk meldde de gemeente zelf aan het eind van de ochtend al dat de parkeerterreinen weer vol waren. En rond het middaguur gooide bijvoorbeeld ook Breda het slot op de Galderse meren: het werd te druk.

File op weg de weg terug

In Hoek van Holland stond om half 3 juist een file weg van het strand. Ben en Luca kwamen toen juist aan. „Het valt inderdaad een beetje tegen”, bromt Luca, die op een bedje ligt naar zijn shirtloze kompaan. „Het is dat we een windschermpje hebben, anders was het echt fris geweest”, grijnst Ben.

"Het is dat we een windschermpje hebben, anders was het echt fris geweest"

De jongens hebben wel het rijk voor zichzelf op het veld met ligbedjes. En dat is ze ook wat waard. „En het is wel mooi voor de horeca dat ze weer open kunnen. Dat ze weer even wat omzet kunnen draaien”, kijkt Ben naar de strandtenten waar het achter glas goed uit te houden is in het waterige zonnetje.

Groter terras

Maar echt druk is het niet, beaamt een barman die in een bierkar op het strand staat. „Ja, we mochten een groter terras. Dertig vierkante meter erbij, dus hebben we het zo opgelost. Maar het is niet veel vandaag”, lacht hij. De rest van de zomer moet het maar goedmaken, vinden hij en Brunt. En dat ze weer open mochten: dat is toch mooi meegenomen.