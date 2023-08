Twee Amerikaanse toeristen brengen nacht door in Eiffeltoren

Parijs - Twee Amerikaanse toeristen hebben een nacht stiekem doorgebracht op de Eiffeltoren in Parijs. De twee mannen waren gewoon met een ticket de attractie binnengegaan. Later verstopten de Amerikanen, die dronken waren, zich op een plek tussen de tweede en derde verdieping die niet toegankelijk is voor bezoekers.

De Eiffeltoren en de Pont Alexandre-III in het centrum van Parijs. Ⓒ ANP