Iets minder patiënten in ziekenhuizen, ook iets minder nieuwe coronagevallen: 67.229

In totaal liggen er nu 1358 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 33 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen 1201 mensen met corona, een afname van 43. Op de intensive cares nam dit aantal juist toe met 10 tot 157.

Afgelopen etmaal werden er 169 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic's werden 12 patiënten met corona binnengebracht. Dat zijn er bij elkaar 18 meer dan het totaal aantal nieuwe patiënten dat vrijdag werd binnengebracht.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen patiënten die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook besmet blijken. Het coördinatiecentrum benadrukt dat het voor de druk op de ziekenhuiszorg niet uitmaakt wie er mét of vanwege corona in het ziekenhuis ligt. Alle patiënten met corona moeten in isolatie worden verpleegd, wat veel extra tijd kost.

Meeste besmettingen in Amsterdam

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 67.229 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er ongeveer duizend minder dan vrijdag, toen er na correctie 68.320 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 335.120 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 47.874 nieuwe gevallen per dag.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen in Amsterdam vastgesteld, namelijk 2151 gevallen. In Groningen waren er 1576 nieuwe gevallen. In Eindhoven werden 1745 gevallen opgetekend. In Den Bosch waren 1539 nieuwe gevallen en in Maastricht 1316. In deze laatste drie steden werd carnaval gevierd. Ook in andere plaatsen waar veel mensen carnaval vierden, zijn meer positieve tests, zoals Land van Cuijk (813), Oss (707) en Roosendaal (633).

Het RIVM meldt zaterdag negen nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door COVID-19 aan het RIVM is doorgegeven. Vrijdag registreerde het instituut tien mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.