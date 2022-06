Studenten straat op voor ruimere basisbeurs

Buitenland

Gezi-protesten hard neergeslagen in Istanbul: tientallen arrestaties

Onrust in Turkse steden negen jaar na de Gezi-protesten tegen de regering. Alleen al in Istanbul werden dinsdagavond 169 mensen opgepakt door de Turkse ME. De gemoederen liepen hoog op. Op sociale media gaan beelden rond van een man die zichzelf in de brand steekt.