Politie rolt drugslab op in Zaandam

De burgemeester heeft het pand in Zaandam gesloten. Ⓒ POLITIE

ZAANDAM - Bij een inval in een drugslab in Zaandam heeft de politie woensdag twee mensen aangehouden. Een derde verdachte is later gepakt in Koog aan de Zaan. De politie nam onder meer drugs, voertuigen, telefoons en een shotgun met munitie in beslag.