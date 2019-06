Nederlander (26) ontmaskert voyeur die hem droombaan gaf

De Rooij had al snel door dat er iets niet klopte. Ⓒ Eigen foto

GLASSHOUSE MOUNTAINS - Wat voor Maron de Rooij een droombaan moest worden, bleek een nachtmerrie te zijn. De 26-jarige Nederlandse backpacker zou aan de slag gaan op een boerenbedrijf in het noordoosten van Australië, maar bleek te hebben gesolliciteerd bij een stiekeme voyeur die overal in zijn slaapkamer en badkamer verborgen camera’s had geplaatst.