Podcast ‘Als Russen zich gaan ingraven, wordt het echt bloederig’

Het punt waarop het voor de Russen niet meer loont om verder te vechten, komt dichtbij. „Dan kan er een langdurige, bloederige situatie ontstaan”, zegt voormalig luchtmachtofficier Patrick Bolder in De Oekraïne Update. Ook gaat het in de podcast over de hypersonische raketten die Rusland zou hebben afgevuurd op ‘vreemde doelen’ in Oekraïne. Volgens de militair expert is dit een signaal aan het Westen.