Systemen fiscus overbelast: rente-aftrek niet omlaag

Premium Binnenland

Ambtenaren schieten zichzelf in de voet

’Leuke dingen, daar moeten we vanaf”, zei staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) afgelopen zaterdag in deze krant. Het ging hem erom dat politieke wensen om bepaalde groepen mensen te helpen vaak via de belastingen worden geregeld. Dat is volgens Van Rij ’dé oorzaak van heel veel problemen bij ...